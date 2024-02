Stinkende loods na melding onderzocht: grondstoffen voor harddrugs gevonden

In Helmond hebben agenten in een loods aan de Noord Parallelweg een opslaglocatie gevonden voor grondstoffen die gebruikt worden om harddrugs van te maken. Het gaat om grondstoffen voor amfetamine. Er zijn ook ketels gevonden.

Het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen is op de plek om onderzoek te doen. De loods werd meegenomen in een controle van gemeente en de politie. Er zouden meldingen zijn gedaan van stank in de buurt van het pand.