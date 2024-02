Baasjes willen van huisdier af en kloppen aan bij kinderboerderij: 'Dom'

Wat doe je met je huisdier als de vakantie aanbreekt? Het is een vraag waar sommige baasjes niet over nadenken voordat ze eraan beginnen. Dat merken ze bij kinderboerderij Wolfslaar in Breda. Wekelijks komen er mailtjes van mensen die vragen of de boerderij hun huisdier kan overnemen. “Mensen willen van hun verantwoordelijkheid af.”

Een huisdier ‘aanbieden’ bij de kinderboerderij, klinkt heel nobel. Maar kinderboerderijvrijwilliger Erik Franken kan er niks mee. “We krijgen wel eens dramatische mails van ouders die zeggen: ‘mijn zoon is te druk met studeren en heeft geen tijd meer om voor het konijn te zorgen, daarom willen we het graag aan jullie schenken’. Dat klinkt of mensen iets goeds willen doen, maar eigenlijk willen ze gewoon niet meer verantwoordelijk zijn.” Onderdak bij de kinderboerderij wordt vooral gezocht in vakantietijd, merkt Franken. Maar dat kan niet, want daar is geen ruimte voor. En er is nog een belangrijke reden: “We weten hoe gezond onze dieren zijn, met wie ze samen kunnen leven. Andere dieren daar zomaar bijzetten, kan niet. Zelfs al zouden we het willen.”

"Mensen denken niet: hoe nu verder?"

De vele verzoeken frustreren Erik. “Het verbaast me altijd hoe kortzichtig en dom mensen hierin zijn. Je moet goed nadenken waar je aan begint”, vindt de dierenverzorger. Hij vreest dat de mailbox de komende tijd weer volstroomt. “Het is bijna Pasen. Dan vinden veel mensen het leuk om kuikentjes in huis te nemen. Dat zijn bijna altijd hanen. Twee maanden later komen ze hier met die dieren. Ze denken alleen maar: met Pasen is het leuk. Maar niet: hoe nu verder?” Het blijft niet alleen bij mails. Soms staan mensen al op de stoep om een dier af te geven. “Als we ze dan afwijzen, gebeurt het weleens dat mensen naar het park hiernaast lopen en het dier daar loslaten.”

"Als je eenmaal aan een dier begint, ben jij er verantwoordelijk voor."