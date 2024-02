Buspassagier aangereden nadat hij uitstapt en weg oversteekt

Op de Nieuwstraat in Bergeijk is dinsdag iets na vijf uur 's middags een overstekende man aangereden door een auto. De man stapte even daarvoor uit de bus. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man wilde de weg oversteken aan de voorkant van de bus. Op dat moment reed een auto langs de bus af om de bus in te halen. De auto botste daardoor met de man, die vervolgens met zijn hoofd op het wegdek terechtkwam. Er kwamen meerdere hulpdiensten op de melding af. Er landde ook een traumahelikopter. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen de man precies heeft is nog onduidelijk.