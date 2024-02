Man (20) wordt wéér gepakt zonder rijbewijs en is auto kwijt

Een man uit Tilburg (20) werd dinsdag- op woensdagnacht gepakt op de A59. Hij reed veel te hard en ook nog eens zonder rijbewijs. Dat was volgens de politie niet de eerste keer. Hij moest zijn auto inleveren.

De Tilburger trok de aandacht van de politie door de hoge snelheid waarmee hij over de snelweg raasde. De agenten van Verkeerspolitie Zeeland West Brabant moesten flink gas geven om de man aan de kant van de weg te kunnen zetten. De jonge bestuurder reed maar liefst 67 kilometer per uur te hard over de A59.

Rijbewijs kon niet worden afgepakt

Omdat hij zo veel te hard reed, moest hij zijn rijbewijs inleveren. Het probleem was alleen dat hij dat niet had. "Het rijbewijs kon dus niet worden ingevorderd", schrijft de politie op Instagram. En het was volgens de agenten niet de eerste keer dat hij zonder rijbewijs de weg op is gegaan. Het bleef niet zonder gevolgen. "Omdat hij weer de fout in ging, hebben we de auto inbeslaggenomen", schrijft de politie.

De Tilburger testte bij de speekseltest ook nog positief op de in cannabis werkzame stof THC. Er is ook nog een bloedonderzoek gedaan. De uitslag daarvan bepaalt of de man ook nog een proces verbaal krijgt voor rijden onder invloed.