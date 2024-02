Het is schrikkeldag en deze Brabanders doen daarom vandaag iets bijzonders

Het is vandaag een dag die we maar eens per vier jaar voorbij zien komen: 29 februari, oftewel schrikkeldag. Sommige Brabanders kunnen donderdag eindelijk hun verjaardag weer eens vieren, anderen maken zelf bijzondere plannen voor deze dag. Zo geven Laura en Harrie uit Boxtel elkaar het jawoord en mag de 60-jarige Nicole vandaag 15 kaarsjes uitblazen. "Deze datum is wel extra speciaal."

Dat betekent wel dat het stel pas over vier jaar, op 29 februari 2028, officieel een jaar getrouwd is. Maar daar trekken ze zich niks van aan. "Nu kan ik maar eens per vier jaar mijn trouwdatum vergeten", grapt Harrie. "Nee, we gaan het natuurlijk wel ieder jaar vieren. Dat doen we dan maar op de 28e of op 1 maart."

Laura Schuurman uit Eindhoven en Harrie Tholen uit Boxtel snappen wel waarom. Deze schrikkeldonderdag stappen ze in het huwelijksbootje. Een bijzondere datum voor een bijzondere dag. "We zaten al te kijken naar een trouwdatum voor deze tijd van het jaar. Deze datum vonden we wel extra speciaal", vertelt Harrie.

Hoewel in februari weinig mensen trouwen, is schrikkeldag juist een populaire trouwdatum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwen gemiddeld dubbel zoveel stellen op een 29 februari dan op een 'normale' dag in februari.

Het stel wilde graag op een gekke dag trouwen. Zelf zijn ze namelijk ook een beetje gek, vindt Karin. "Wij zeggen altijd dat we dingen anders doen dan anderen. Onze trouwdatum moest iets bijzonders hebben. Eerst keken we naar vrijdag de dertiende, maar dat was in juni en we wilden juist in de winter trouwen. Daarom werd het schrikkeldag", zegt Karin.

Ook Karin Brouwers uit Berkel-Enschot koos deze dag voor haar bruiloft, zestien jaar geleden. Donderdag is ze officieel vier jaar getrouwd met haar man Johan. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel fijn vind dat ik mijn trouwdag maar eens in de vier jaar hoef te onthouden, maar zelfs nu vergeet ik het nog wel eens", zegt ze lachend.

Ook als je geboren bent op schrikkeldag, kun je dit maar eens per vier jaar écht vieren. In totaal zijn ruim elfduizend mensen in Nederland jarig op 29 februari. Nicole Reijntjes uit Asten is een van hen. Ze mag donderdag vijftien kaarsjes uitblazen. "Nu is het echt mijn dag", zegt ze.

Eigenlijk is Nicole zestig jaar oud, maar zoveel verjaardagen heeft ze dus nog niet gehad. "Als mensen vragen hoe oud ik ben, zeg ik wel eens dat ik veertien jaar ben. Dan zie je ze wel even gek kijken", zegt ze lachend. Of ze het jammer vindt dat maar eens per vier jaar ouder wordt? "Het is juist hartstikke leuk. Ieder jaar jarig zijn is ook maar saai."

Voor de 72-jarige Arlette Henkes uit Goirle is dit de dag dat ze eindelijk officieel volwassen wordt. "Ze zegt steeds: nu mag ik eindelijk gaan drinken", vertelt haar dochter Caroline. Ondanks dat ze al vijf kleinkinderen heeft, voelt Arlette zich dus nog hartstikke jong. Hoe ze haar achttiende verjaardag gaat vieren? "In juni gaan we met de hele familie naar de Efteling. Maar vandaag gaat ze lekker met haar man uit eten."