Vrouw (78) uit Veghel met geweld om het leven gebracht door haar zoon (39)

Er is een dode vrouw gevonden in haar huis aan de Leeuwenbekstraat in Veghel. Uit politieonderzoek blijkt dat zij door haar zoon met geweld om het leven is gebracht. Hij woont ook in Veghel en is aangehouden.

Agenten zijn sinds woensdagochtend in de woning om onderzoek te doen. De politie ging erheen na een melding van ernstig geweld op het adres. Toen ze in het huis aankwamen, zagen ze dat de moeder was overleden. De zoon is daarna gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Medewerkers van het team forensische opsporing doen sporenonderzoek in het huis. Ook gingen agenten woensdag langs deuren in de buurt om met bewoners te praten. De politie dacht al snel dat de zoon een rol heeft gehad bij het overlijden van zijn moeder, vertelt een woordvoerder.