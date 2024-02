Vrouw met geweld om het leven gebracht, man opgepakt

Er is een dode vrouw gevonden in een huis aan de Leeuwenbekstraat in Veghel. De politie zegt dat ze door geweld om het leven is gekomen. Er is een man opgepakt.

Agenten zijn sinds woensdagochtend in de woning om onderzoek te doen. Medewerkers van het team forensische opsporing doen sporenonderzoek in het huis. Ook gaan agenten langs deuren in de buurt om met bewoners te praten. Het is niet duidelijk of de vrouw de bewoner van het huis is.

De verdachte die is aangehouden is een man. Het is niet bekend wat zijn relatie tot de vrouw is. De politie dacht al snel dat hij een rol heeft gehad bij het overlijden van de vrouw, vertelt een woordvoerder. Die zegt ook dat de vrouw door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen.