Jeffrey Herlings droomt van wereldtitel, maar wil vooral heel blijven

Het nieuwe motorcross-seizoen staat voor de deur en Jeffrey Herlings heeft maar één doel: opnieuw wereldkampioen worden in de MXGP. Om dat te bereiken moet hij vooral blessurevrij blijven. In de afgelopen jaren werd hij namelijk meer dan eens geteisterd door blessures. Voor een optimale voorbereiding was de vijfvoudig wereldkampioen daarom zes weken op trainingskamp in het Spaanse Mijas. Verslaggever Ronald Sträter zocht hem op en zag Herlings keihard werken voor zijn ultieme doel.