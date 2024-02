Broodmagere hond gered, eigenaar krijgt boete voor verwaarlozing

Een broodmagere hond is woensdagmorgen in Deurne in beslag genomen door de Dierenpolitie Oost-Brabant. Het dier was zo mager dat de politieman die erbij uitkwam, er danig van schrok. "Als ervaren dierenagent stond zelfs ik te kijken van de verwaarlozing van deze hond", laat hij op X weten.

De hond wordt op dit moment verzorgd op een geheime locatie, laat de Dierenpolitie weten. "De eigenaar van de hond heeft een proces verbaal gekregen en heeft afstand gedaan van zijn viervoeter", vertelt de agent die de hond in beslag heeft genomen.

Strafbaar feit

Hij wijst erop dat het verwaarlozen of mishandelen van dieren niet alleen sneu is, het is ook nog eens strafbaar. Of een slecht behandeld dier terug mag naar de eigenaar, is aan de officier van justitie.

"Wanneer een dier niet terug mag, dan gaat het dier naar een asiel", vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. "Maar het komt wel eens voor dat een baasje zijn huisdier toch terug wil krijgen. Daarom verzorgen we deze dieren op een geheime plek."

Eerst onderzoeken

Die verzorging komt best wel nauw. "Wanneer je een dier zwaar ondervoed ziet, dan moet je het niet meteen veel eten geven", vertelt dierenarts Caroline Hommers. "Je moet eerst goed onderzoeken hoe het dier zo mager komt."

Volgens Hommers moet er worden gekeken of het dier ondervoed is of dat het komt door een ziekte. Wanneer het blijkt dat een dier is ondervoed, dan is het volgens Hommers belangrijk dat de voeding langzaam wordt opgebouwd.

Een hele bak vol met eten geven, is volgens de dierenarts verleidelijk maar niet gewenst. "Het dier gaat dan meteen als een gek eten maar de maag is daar niet meer aan gewend. Ze zullen dan meestal alles weer uitbraken."

Wanneer je een mishandeld of verwaarloosd dier vindt, dan kun je dit melden door te bellen naar 144, het telefoonnummer van de Dierenpolitie.