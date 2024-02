Ravage nadat gestolen auto met politiebusje botst tijdens achtervolging

Op de Laan van Henegouwen in Roosendaal is een gestolen auto woensdagmiddag tijdens een politieachtervolging op een politiebusje gebotst. Daarna botste de auto op een geparkeerde wagen en een stenen muurtje. De ravage is groot op de weg. De bestuurder is aangehouden.

Agenten zagen de auto voor het eerst rijden op de Kalsdonksestraat. De auto stond gesignaleerd als gestolen. Toen de politie de bestuurder een stopteken gaf reed de automobilist op hoge snelheid weg. Tijdens de achtervolging werden meerdere politieauto's ingezet. Op de Laan van Henegouwen botste de automobilist uiteindelijk op een politiebusje, waarna het muurtje en een andere auto werden geraakt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

Foto: SQ Vision.