Bedankt Shanne! Een gouden carrière op de wielerbaan in negen foto's

Baanwielrenster Shanne Braspennincx (32) uit Zundert heeft donderdag per direct een punt gezet achter haar wielercarrière. De olympisch kampioen op het onderdeel keirin van 2021 zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen en dat het plezier weg is. Braspennincx werd na haar internationale doorbraak in 2014 getroffen door een hartinfact, maar knokte zich helemaal terug. Verschillende hoogtepunten volgden, met de Spelen in Tokio als kroon op haar carrière. We zetten haar belangrijkste prestaties op een rijtje in negen foto's.

Brons tijdens het EK in 2014, op de keirin en de teamsprint

In 2014 veroverde Shanne Braspennincx (rechts) brons tijdens het EK baanwielrennen in Guadeloupe, met Elis Ligtlee (foto: ANP 2014/Wim Hoste).

Zilver op de keirin tijdens het WK in 2015

Shanne Braspennincx in actie tijdens het WK baanwielrennen in 2015 in Saint Quentin en Yvelines (foto: ANP 2015/Andre Ferreira).

Derde plaats tijdens het EK in Berlijn in 2017 op het onderdeel teamsprint

Shanne Braspennincx (links) straalt met haar bronzen medaille tijdens het Europees kampioenschap baanwielrennen in Duitsland, geflankeerd door Kyra Lambertink en Hetty van de Wouw (foto: ANP 2017/Soenar Chamid).

Zilver op de teamsprint tijdens het WK 2018

Met Kyra Lamberink op weg naar zilver op de teamsprint (foto: ANP / Sander Chamid).

EK-brons op de teamsprint in 2019

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet na de derde plaats in de teamsprint voor vrouwen op het EK 2019 in Apeldoorn (foto: ANP 2019/Soenar Chamid).

Europese titels op de teamsprint en de sprint in 2021



Shanne Braspennincx verslaat de Duitse Lea Sophie Friedrich in de sprintfinale op het EK van 2021 (foto: ANP).

Olympisch goud tijdens de Spelen van Tokio in 2021

Felicitaties voor Shanne Braspennincx, zij noemt de Spelen van 2021 de kroon op haar carrière (foto: ANP 2021/Jasper Jacobs).