Kameeltje geboren in Dierenpark Zie-ZOO: 'Bijzonder begin van schrikkeldag'

Beschuit met muisjes in Dierenpark Zie-ZOO in Volkel. Daar is donderdagochtend een babykameel geboren. Uitgerekend op 29 februari dus. "Dat worden één keer in de vier jaar ook meteen vier cadeautjes."

Dat de geboorte van het kalfje eraan zat te komen, was duidelijk. Toch was het ook voor de dierenverzorgers een verrassing toen ze de kleine donderdagochtend rond zagen wandelen. "We wisten natuurlijk dat het moest gaan gebeuren, maar gisteravond was de bevalling nog niet begonnen", vertelt een woordvoerder van het park.

Het geslacht van de nieuwe aanwinst blijft overigens nog even een raadsel. "Waarschijnlijk tot ergens deze zomer. Het is even wachten tot een verzorger er goed naar kan kijken." Voorlopig worden moeder en kind zoveel mogelijk met rust gelaten. "De dierenverzorgers houden ze op gepaste afstand in de gaten."

En dus laat ook de naam nog even op zich wachten. De moeder heet Goulash. Maar of de kleine ook naar een Hongaars gerecht vernoemd wordt? "Nou, de vader heet Toby. Ik ben benieuwd wat ze daarvan combineren", lacht de woordvoerder.

Dat het kameeltje juist op 29 februari geboren is, maakt het volgens het park nog éxtra speciaal. En goed nieuws voor het jonkie zelf: ook al is 'ie maar eens in de vier jaar écht jarig, het dier zal niks tekortkomen. "Dat worden dan gewoon eens per vier jaar meteen vier cadeautjes."