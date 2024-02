Dit betekent de gigantische winstdaling voor Jumbo: 'Dramatisch'

Boekte Jumbo in 2022 nog een winst van zo'n 80 miljoen euro, een jaar later was daar nog maar een kwart van over: 20 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de supermarktketen. Dat klinkt als een forse klap voor het bedrijf en dat ís het ook, zegt onder meer retail- en merkendeskundige Paul Moers. "Dit kun je geen winst meer noemen."

"Dit is peanuts." Met die woorden omschrijft Moers de overgebleven winst van Jumbo in het afgelopen jaar. Het verschil met 2022 is dus al groot, vergeleken met 2020 is het helemaal een schril bedrag. Toen bleef er onder de streep nog 137 miljoen euro over. Toch komen de cijfers voor Moers niet als een verrassing. "Jumbo is de afgelopen jaren compleet de focus kwijtgeraakt. Sponsorcontracten, uitbreiding in België, de overname van HEMA, La Place... Dat zijn veel te veel ballen om in de lucht te houden." En dan hebben we het nog niet eens over de noodkreet van directeur Ton van Veen. Die maakte onlangs bekend dat er jaarlijks voor ongeveer 100 miljoen euro wordt gestolen uit de winkels van Jumbo. "Niet voor niets is hij daar woedend over", vertelt Moers. "Wat mij teleurstelt: hij vertelt open en eerlijk hoe het zit, terwijl alle andere supermarkten hun mond houden. Terwijl ze er daar ook last van hebben. Wat een collegialiteit, denk ik dan."

"Vergelijk het met een volle olietanker op zee. Zie die maar eens te draaien."

Jumbo geeft in het jaarverslag aan dat het ook somber is over 2024. Toch denkt Moers dat de keten op termijn de weg omhoog weer kan vinden. "Er worden al goede stappen gezet. Ze zijn gestopt met het sponsoren van Max Verstappen en de schaatsploeg, gaan terug naar lage prijzen en maken van de uitbreidingen in België niet langer een sprint, maar een marathon. Vergelijk het met een volle olietanker op zee. Zie die maar eens te draaien. Dat kost nou eenmaal tijd." Ook supermarktdeskundige Peter ter Hark verwacht dat Jumbo er wel weer bovenop komt. "Kijk naar Albert Heijn begin deze eeuw. Die kwamen toen door fraude in een gigantische dip en mensen jammerden al dat ze om zouden vallen. En kijk ze nu eens. Jumbo zit nu in de hoek waar de klappen vallen, maar dit zet de organisatie ook weer op scherp."

"Mensen moeten weer een reden hebben om voor Jumbo te kiezen."