Buurt ziet komst McDonald's niet zitten: 'Levensgevaarlijk op deze plek'

Als het aan McDonald’s ligt is Deurne de volgende plek waar een grote gele M verschijnt. Maar veel buurtbewoners zitten niet op de populaire hamburgertent te wachten. De zaak zou midden in een woonwijk komen. Een petitie tegen de komst ervan is inmiddels al ruim 1400 keer ondertekend. "We zijn niet tegen de McDonald’s, maar wel op deze plek", zegt Maarten van Ooij van de dorpsraad.

Op het terrein van partycentrum Van der Putten prijkt een groot spandoek met daarop ‘McNee’. Op die plek heeft McDonald’s een vergunning aangevraagd voor een nieuwe vestiging met een Drive Thru. De projectontwikkelaar deed een aanbod voor de grond bij de eigenaar van de feestzaal, Wies van der Putten. Die wist toen nog niet wat er zou komen, maar wist dat een aanbod van zo’n partij niet mals was en ging akkoord.

Maar bewoners in de wijk Walsberg staan niet te springen om Big Mac's en Happy Meals op loopafstand. "Ik ga niet ontkennen dat ik ook weleens bij de McDonald’s kom, maar nu even niet", zegt Stefan Aspers. Hij woont recht tegenover de feestzaal en vindt het een groot doemscenario als de plannen doorgaan.

"We krijgen overlast van het verkeer en van de frietgeur. Er belandt zwerfafval in de wijk. En dan nog het ongedierte wat erop af komt", zegt hij. "In januari was er nog een McDonald’s in Zuid-Holland waar een rattenplaag was. Dat wil je gewoon niet voor je deur hebben."

Het grootste bezwaar van de buurt: de verkeersveiligheid. "De kruising hier is al erg onoverzichtelijk. Duizend auto's in een weekend levert levensgevaarlijke situaties op", vindt Maarten van Ooij van dorpsraad Walsberg. Hij verwacht bovendien opstoppingen op de naastgelegen N270 die van Helmond naar Limburg loopt. "De oprit is simpelweg te kort voor veel verkeer."