92-jarige vrouw midden in de nacht overvallen in haar huis

Een 92-jarige vrouw uit Bergeijk is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen in haar huis. Twee daders hebben haar vastgegrepen en hebben haar sieraden gestolen. Ze raakte lichtgewond.

Dat gebeurde aan de Weebosserweg, rond half vier 's ochtends. De overvallers kwamen de woning binnen, waarna de vrouw poolshoogte ging nemen. Dat kwam haar duur te staan. Ze werd vastgepakt en bestolen van haar sieraden. Daarna gingen de overvallers er met haar kostbare bezittingen vandoor. Onderzoek

De Forensische Opsporingsdienst heeft sporenonderzoek in het huis gedaan, maar de politie is nog op zoek naar getuigen. De daders zijn nog niet aangehouden.