Moordende concurrentie tussen fysiotherapeuten en leegloop van personeel

Het zijn lastige tijden voor fysiotherapiepraktijken. Eigenaren moeten creatief zijn om financieel gezond te blijven en om oplossingen te zoeken voor de leegloop van personeel. In Breda is er nog een extra probleem. De stad heeft relatief gezien de meeste fysiotherapeuten ter wereld en daardoor is de concurrentie enorm.

De reden voor dit hoge aantal is onduidelijk. Het kan komen omdat de opleiding tot fysiotherapeut in Breda zit. Het hoge aantal levert volgens Davidse in elk geval steeds meer problemen op. "De concurrentie is heel fors", legt hij uit. "We moeten steeds harder aan verschillende bomen schudden om onze agenda's vol te krijgen. Ik denk dat velen het best moeilijk hebben. Gelukkig hebben wij een goede naam in Breda en zijn we nog steeds een gezonde praktijk."

"Het aantal fysiotherapeuten in Breda is echt enorm", zegt Lard Davidse, mede-eigenaar van Medifit Fysiotherapie, een middelgrote praktijk met vijftig behandelaars. "Er zijn hier zo'n 180 tot 190 praktijken en dat is volgens de zorgverzekeraars relatief gezien het hoogste aantal van Nederland. Ook van de wereld, want nergens zijn er zoveel fysio's actief als in ons land."

De pittige concurrentie is niet de enige reden dat veel praktijken problemen hebben om het hoofd boven water te houden. Omdat de zorgverzekeraars minder uitkeren, hebben veel fysio's volgens Davidse de behandeltijd moeten terugschroeven om de zaak rendabel te houden. Van dertig naar vijfentwintig en zelfs al twintig minuten.

"Het kom uit de lengte of uit de breedte", weet hij. "Want met de huidige tarieven redden we het niet. Dan kun je aan meerdere knoppen draaien en één van die knoppen is de behandeltijd per patiënt. Met meer patiënten op een dag kun je het omzetverlies opvangen. Er zit nu geen rek meer in, want anders wordt het een heel vervelend verhaal voor de patiënt."

"Ik snap dat door stijgende kosten zorgverzekeraars ook moeten bezuinigen", vervolgt hij. "Maar ik vraag me af of het slim is om dat te doen met relatief goedkope en efficiënte eerstelijnszorg als fysiotherapie."