Einde aan zegereeks Michael van Gerwen, nog wel leider in klassement

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet in geslaagd om voor de vierde keer op rij de zege te pakken op een Premier League-avond. In Exeter verloor hij in de kwartfinale van regerend wereldkampioen Luke Humphries: 6-3.

De Premier League bestaat uit 16 reguliere speelavonden en duurt tot eind mei. Iedere week spelen de deelnemers in een andere stad en er doen acht darters mee. Elke speelavond bestaat uit een knock-outsysteem. De eerste vier spelers op de wereldranglijst zijn automatisch geplaatst, de overige plekken worden door dartsbond PDC toegewezen. Van Gerwen begon na zijn overwinningen in Berlijn, Glasgow en Newcastle met veel vertrouwen aan zijn missie in Exeter, in het zuidwesten van Engeland. Toch was het Humphries die in de vierde leg de eerste break plaatste. Van Gerwen kwam nog terug tot 3-3, maar verloor vervolgens drie legs op rij. Mighty Mike gaat nog wel aan de leiding in het algemeen klassement. Na de laatste speelavond volgen de play-offs, waaraan de vier hoogst geklasseerde spelers deelnemen. De darter die de finale van de play-offs wint, wint de Premier League . Dat lukte Van Gerwen tot nu toe zeven keer in zijn loopbaan, iets wat geen enkele andere darter lukte. De gepensioneerde Britse dartslegende Phil Taylor won het toernooi 'slechts' zes keer.

