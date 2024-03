112-nieuws: ongelukken op N277 • chauffeur krijgt boetes

11.25

Er is donderdag- op vrijdagnacht rond kwart voor twee een ontploffing door waarschijnlijk zwaar vuurwerk geweest bij een huis aan de Pioensstraat in Eindhoven. De bewoner was in de woonkamer, zag zijn ruit sneuvelen maar raakte niet gewond. Opvallend: in Best zaten bewoners van de Johannes Vermeerstraat een paar uur later recht overeind in bed, ook door een explosie. De politie denkt overigens dat beide explosies niks met elkaar te maken hebben.

