'New Kid' Gerrie schrijft mee aan Europapa voor Songfestival: '12 punten'

Acteur en producent Tim Haars uit Den Bosch heeft niet alleen meegeschreven aan 'onze' Eurovisiesongfestivalinzending 'Europapa' van Joost klein, hij figureert ook in de videoclip. En wel in zijn bekendste rol: die van Gerrie van Boven uit het welbekende New Kids.

“Ik ben zeker verbaasd, ja”, zegt Tim. “Ik kreeg een berichtje van Joost en zijn team. Ze zeiden dat ze vroeger fan waren van New Kids en ze vroegen of ik een bijdrage wilde leveren aan het nummer. Nou, ik vond die zin überhaupt leuk: 'Tim Haars werkt mee aan een Songfestivalnummer'. En deze gasten hebben een superleuke energie."

Tijdens de uitzending van het Songfestival staat bij de aankondiging van een nummer altijd een hele lijst met namen. Daar staat dadelijk naast P. Elstak en J. Klein ook de naam van ene T. Haars tussen. En dat had laatstgenoemde zelf ook niet verwacht, vertelt hij vrijdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!.

En zo geschiedde. In de clip is Tim nu te zien als Gerrie en ook schreef hij dus mee aan het nummer. Er zitten daarom meerdere variaties op quotes uit New Kids in Europapa.

"Het was wel lastig om te regelen", geeft Tim toe. "New Kids is sinds 2012 inactief. Dat is een bewuste keuze. Het was daarom lastig om voor het gebruik van de beelden en dergelijke toestemming te krijgen. Maar het is gelukt en ik ben er blij mee. "

Gerrie van Boven gaat dus mee naar het Songfestival. Haars lacht. "Dat is best wel humor, toch?" Toch is het nog maar de vraag hoe het nummer bij het Eurovisie-publiek in de smaak gaat vallen. Op YouTube lijken mensen in elk geval erg enthousiast. Uit de hele wereld stromen er enthousiaste reactie-videos binnen.