Duncan Laurence krijgt een eigen tegel op de Walk-of-Fame in Tilburg

Zanger en liedjesschrijver Duncan Laurence krijgt een tegel in de Tilburgse Walk of Fame. Burgemeester Theo Weterings overhandigde de tegel donderdag symbolisch na afloop van Laurences uitverkochte concert in Poppodium013. Met de plaats in de Walk of Fame eert de stad de artiest, die een bijzondere band heeft met Tilburg vanwege zijn opleiding aan de Rockacademie.

Duncan Laurence studeerde van 2013 tot 2017 aan de Rockacademie van Fontys Academy of the Arts in Tilburg. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producent en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder meer Londen en Stockholm.

Sinds hij 13 jaar was, schrijft Duncan Laurence eigen teksten. Onder meer voor zijn band The Slick and Suited, maar ook voor andere artiesten. In 2014 deed hij mee aan het vijfde seizoen van het RTL 4-programma The Voice of Holland. Hij bereikte de halve finale.

Maar het allerbekendst werd hij uiteraard door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Op 18 mei 2019 won Duncan Laurence in Tel Aviv het Songfestival met het door hem zelf geschreven en gecomponeerde lied 'Arcade''. Het was voor het eerst sinds 1975 dat Nederland het Songfestival weer won.

In 2020 verscheen zijn debuutalbum 'Small Town Boy' en in september verscheen zijn tweede album ‘Skyboy’.

'Je toverde kleur op onze wangen'

Kort geleden vertelde Duncan in een interview dat hij een bijzondere band heeft met Tilburg, omdat Tilburg hem tijdens zijn studententijd een veilige haven bood waar hij zich kon ontplooien en zichzelf kon zijn. Volgens de zanger voelt Tilburg nog steeds als zijn stad.

“Met deze uitspraak toverde je een kleur op onze Tilburgse wangen", vertelde burgemeester Weterings tijdens de overhandiging van de tegel. "We wáren al trots op jou, maar jij maakte ons met deze woorden nog een beetje trotser.”

Walk of Fame

Het idee voor de Walk of Fame ontstond in 2009 tijdens de viering van het tweehonderdjarig bestaan van Tilburg. Vervolgens werd een comité samengesteld dat jaarlijks het college van burgemeester en wethouders adviseert over de keuze, iemand met een bijzondere betekenis voor Tilburg. Het moet gaan om in Tilburg geboren, opgegroeide, opgeleide of wonende mensen met een nationale of internationale uitstraling en roem. Dit kan zijn op het gebied van sport, kunst en cultuur, muziek, wetenschap of politiek.

In elke tegel is de naam van de persoon gegraveerd. Eerder werden er tegels gelegd voor onder andere Guus Meeuwis, Roy Donders, Corry Konings en Kenny B. De tegel van Duncan Laurence wordt half april gelegd in de Walk of Fame, die zich bevindt in de Spoorlaan in Tilburg.