Explosie blaast ruit uit huis terwijl bewoner in woonkamer zit

De bewoner van een huis aan de Pioenroosstraat in Eindhoven is donderdagnacht opgeschrikt door een explosie. De bewoner was in de woonkamer, zag zijn ruit sneuvelen maar raakte niet gewond. Het gaat waarschijnlijk om zwaar vuurwerk dat rond kwart voor twee ontplofte. Opvallend: in Best zaten bewoners van de Johannes Vermeerstraat een paar uur later recht overeind in bed, ook door een explosie bij een huis.

De politie denkt dat beide explosies niks met elkaar te maken hebben. "Een nacht met explosies bij huizen in twee Brabantse plaatsen. Toch staan de twee incidenten vermoedelijk op zichzelf", schrijft de politie Oost-Brabant vrijdagochtend. De knal in Best volgde enkele uren na de ontploffing in Eindhoven. Een bewoner van de Pioenroosstraat zag daar om kwart voor twee zijn ruit sneuvelen. Hij kon nog achter de dader aanrennen in de richting van de Roostenlaan, maar die wist te ontsnappen. De recherche in het district Eindhoven onderzoekt allebei de explosies. Bij beide huizen is sporenonderzoek gedaan. In beide gevallen gaat de recherche ervan uit dat er zwaar vuurwerk is gebruikt. De reden voor de twee incidenten zoekt de politie in de relationele sfeer. Veel overeenkomsten dus, maar, zegt de politie: "Er is geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er een verband is tussen deze beide explosies." De politie is op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben.