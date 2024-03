Mensen in deze buurt klagen over mysterieus geluid: 'Knettergek word je'

In Eindhoven liggen inwoners van de Achtse Barrier letterlijk wakker van een mysterieus geluid. “Het lijkt als of er in de verte een lage, dreunende toon is. Het ebt wat weg en dan komt het weer terug. Alsof er steeds iets opnieuw gestart wordt”, zegt Louise (55) van de Toulousehof. De gemeente neemt het serieus en heeft in haar huis meetapparatuur gehangen om te onderzoeken wat er aan de hand is. De meting duurt een week.

Louise probeert het geluid dat ze hoort te beschrijven: “Alsof ze in de verte met een elektrische grasmaaier bezig zijn. Het is een zwaar dreunend geluid, als een dieselmotor. Of een vrachtwagen die stationair loopt. Ik heb het idee dat het er constant is, maar dat ik het door de wind de ene harder of zachter hoor.”

Ze schreef een stukje in de wijkkrant over de overlast die ze ervaart. Twaalf bewoners uit haar buurt reageerden. "Zoveel reacties had ik niet verwacht. Ze vonden het herkenbaar. Meerderen liggen er wakker van. Het gaat overal doorheen." Zoveel reacties waren voor Louise ook de bevestiging dat het niet aan haarzelf ligt. "Het zit echt niet in mijn hoofd. En het is ook geen oorsuizen, tinnitus. Dat is uitgesloten."

Louise is gaan uitzoeken wat het zou kunnen zijn. “Ik heb alle stroom eraf gehaald in huis. Om zeker te weten dat het niet in huis was. Maar ik hoorde het nog steeds. Was het maar de koelkast.” Ze zocht het buitenshuis. “Er hangen hier ook airco’s aan de huizen. Dat is te licht. Het is iets zwaars.”