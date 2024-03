Bij Stefan werd een Cobra tegen het huis geplakt: 'De hele boel ontplofte'

De explosie afgelopen nacht bij het huis in de Pioenroosstraat in Eindhoven, is niet de eerste vernieling waar Stefan door is opgeschrikt. Hij woont in het huis waar vannacht het raam in woonkamer uit werd geblazen. In de afgelopen maanden werden al meerdere ruiten van zijn woning bekogeld met bakstenen. En met carnaval is de voorruit van zijn auto ingeslagen. De buren zijn de terreur inmiddels haast gewend. Stefan zelf is er kapot van. "Ik vraag me af wat de volgende stap is.”

De explosie bij het huis gebeurde rond kwart voor twee in de nacht van donderdag op vrijdag. Vanuit de voortuin werd er onder het raam van de woning zwaar, illegaal vuurwerk afgestoken. “Ik zat achter de computer en zag in mijn ooghoek iets gebeuren bij het raam”, vertelt Stefan. “Ik keek, zag een vuurstraal de lucht in gaan en daarna ontplofte de boel. Alles vloog om m’n oren”, zegt hij.

“Ik zag hem in de verte lopen, maar hield hem niet bij."

Er bleek een Cobra op het raam te zijn geplakt. Het grote raam was volledig uit de voorpui van het huis geblazen. “De hele woonkamer lag onder het glas. Op wonderbaarlijke wijze ben ik zelf niet gewond geraakt”, zegt Stefan. Hij stormde na de knal direct zijn huis uit achter de vermoedelijke dader aan. “Ik zag hem in de verte lopen in een donkere trui. Maar ik was op m’n sokken, dus hield hem niet bij.” Stefan is ervan overtuigd dat zijn drie exen achter de actie zitten. “Die gaan met elkaar om en zijn oorlog aan het voeren tegen mij”, zegt hij stellig. Het zou te maken hebben met eerdere rechtszaken rond een omgangsregeling met zijn vier kinderen. Ook de politie meldt dat ze de reden zoekt in een conflict in de relationele sfeer. De explosie is het zoveelste voorval aan Stefans adres. De buren kijken er al niet meer van op. “We schrokken wakker van de enorme knal, maar wisten al gauw hoe laat het was”, zegt een jongedame die anoniem wil blijven. “Er zijn al vaker dingen gebeurd”, zegt ze. “Je went eraan.”

"Ik denk alleen maar, wat is de volgende stap?”

Stefan heeft keer op keer aangifte gedaan bij de politie. Die doet op dit moment onderzoek naar de explosie. “Ik ben er kapot van”, zegt hij met een bedrukt gezicht. “Dit is gewoon poging tot mishandeling. Ik denk alleen maar, wat is de volgende stap?” Ook de buurvrouw voelt zich minder veilig sinds alle gebeurtenissen. “Wat nou als ze ooit brand stichten? Dat zijn scenario’s die door je hoofd gaan”, zegt ze. Ze heeft voor de zekerheid al een camera opgehangen. “En we denken na over een vluchtplan. Dat je de ramen open laat ofzo”, zegt ze. “Maar ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Dat ze beseffen wat ze hebben aangericht en zich rustig houden.”