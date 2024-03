De koning, Flemming en Bossche bollen: zo opende het nieuwe Bossche theater

Bezoekers die vrijdagavond te gast waren bij de opening van het splinternieuwe Theater aan de Parade hebben een spectaculaire avond beleefd. Tijdens een twee uur durende voorstelling traden landelijke en lokale artiesten op die een band hebben met de stad. Van de Bossche Flemming, tot Karin Bloemen. Allemaal lieten ze zien waarom het Bossche theater voor hen als een tweede thuis voelt. En dat terwijl ook Koning Willem Alexander gewoon in de zaal zat.

De grote casinozaal, die is vernoemd naar het oorspronkelijke theater, is net zo indrukwekkend. Met de 900 fluweel witte stoelen en het enorme podium. “Dit is niet te vergelijken met het oude theater” en “wat een grote en imposante zaal”, reageerden bezoekers bij binnenkomst. In zaal zaten onder meer de koning, mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw en 250 Bosschenaren die kaarten hebben gewonnen voor dit moment.

Voordat je als bezoeker naar de zaal ging, was het de moeite waard om door de enorme glazen ramen naar buiten te kijken. Je hebt mooi uitzicht op de Parade én de Sint-Jan. “Oh wat fantastisch, vooral als het buiten donker is en de gebouwen verlicht zijn”, zei een bezoeker terwijl hij een foto maakte.

Direct na aankomst opende de koning het pand officieel door in de entreehal een plaquette te onthullen. Via een liveverbinding konden de ruim negenhonderd aanwezigen in de zaal dat volgen. Vervolgens nam de koning daar zelf ook plaats en werd de grote zaal officieel in gebruik genomen met een speciaal programma.

Maar dat mocht de pret niet drukken. Bosschenaar Flemming opende de avond met zijn nieuwe nummer ‘Dit is mijn stad’. Hij schreef het speciaal voor de opening van het theater én alle inwoners. Na elk optreden klonk er luid applaus in de zaal. Maar daarna was het er vaak weer muisstil, het publiek luisterde naar de adembenemende optredens met dans en zang.

De avond stond in het teken van ‘Welkom T(P)Huis’. Met die boodschap werd verwezen naar de T en P van het Theater aan de Parade. “Omdat jullie hier thuis zijn, gelden er andere regels dan in een normaal theater. Zak gewoon lekker onderuit”, zei een van de presentatoren. In de zaal werd gelachen, maar er was ook kritiek. “Dat kan makkelijk op deze stoelen”, werd er sarcastisch gefluisterd. Tijdens een testvoorstelling kreeg het theater namelijk al klachten over de stof die te glad zou zijn, waardoor sommigen naar voren gleden.

Maar de avond wordt niet alleen gevuld door podiumbeesten. Onder meer directeur Alex Kühne werd nog even aan de tand gevoeld. "Het meest pijnlijke was dat we de afgelopen jaren geen huis hebben gehad. Maar daarom willen we iedereen nu eindelijk laten zien wat er allemaal kan in hún nieuwe theater", zegt Kühne.

Eén van de artiesten die weet dat er veel mogelijk is in het theater is zangeres Loïs van de Ven. Ze is al jaren kind aan huis. De Bossche, vooral bekend van haar optredens tijdens carnaval, trad als laatste op in het oude theater. En nu dus als een van de eersten in het nieuwe gebouw. Dat moment noemt ze ‘magisch’. “Op dit podium krijg ik kriebels, want het ruikt echt naar theater. Het is zo mooi, net een museumstuk."

Ze kreeg de eer om de avond af te sluiten. Maar het feestweekend is nog niet voorbij. Op 2 en 3 maart is er nog alles te doen in het theater.