Presley is de eerste 'husky' die opgeleid wordt tot hulphond

Presley is niet zomaar een hond. Als een van de eersten in zijn ras wordt hij opgeleid tot hulphond van zijn baasje Petry. "Zodra hij zijn gele hesje aanheeft, verandert hij."

Dagelijks worstelt de 23-jarige Petry uit Son en Breugel met haar angststoornis. De drempel om naar buiten te gaan is groot. Maar sinds ze een hond heeft moet ze wel. Ze vertelt: "Dat was eigenlijk de reden om hem aan te schaffen. Een hond moet je uitlaten. En met een angststoornis ben je toch eerder geneigd om de hele dag binnen te blijven."

Op advies van haar huisarts ontstond het idee om hem te trainen tot hulphond. Best apart, want meestal zijn dat labradors of golden retrievers. "Ik kreeg vaak 'nee' te horen. Door zijn ras wilde bijna niemand Presley opleiden." Totdat ze bij stichting TeamDogs terecht kwam. "Die keken meer naar het contact tussen mij en Presley. Luistert hij naar commando's? En kan hij focussen wanneer het nodig is?" Hij liet zien dat 'ie er echt voor wil werken. Sinds een week zijn ze begonnen met de twee jaar durende training.

De kosten voor de opleiding van Presley worden niet vergoed. Dat verschilt per gemeente. Daarom is Petry een crowdfunding gestart, in de hoop het benodigde bedrag op te halen voor zijn training.