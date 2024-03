Brand onder daken van twee huizen, 1 gewonde en veel rook

Bij een brand in het dak van twee huizen aan de Stijn Streuvelslaan in Bladel, is zaterdagmiddag zeker één iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even na vier uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is.

De brand brak rond half drie uit in het dak van een van de huizen. Kort daarop sloeg het vuur over naar het huis ernaast. Daarbij kwam direct veel rook vrij. De brandweer riep mensen in de buurt op om vooral uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Bewoners van huizen direct naast de brandhaard vertrokken uit voorzorg zelf, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten Al snel waren drie bluswagens aanwezig om te voorkomen dat het vuur nog verder overslaat naar andere huizen in de straat. Ook kwam er nog een vierde wagen voor de aanvoer van bluswater. Iets na vier uur was de brand onder controle. Wel wordt er nog nageblust. Volgens de brandweer hebben twee huizen brandschade opgelopen, een derde alleen rookschade. Hoe de brand precies is ontstaan, blijft vooralsnog onduidelijk.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Foto: Rico Vogels/SQ Vision