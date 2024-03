Na huilende scheidsrechters is de maat vol: 'Elke traan is er één te veel'

Wedstrijdbegeleider Pauline Stekelenburg groet de scheidsrechter. (Foto: Leon Voskamp) Een wedstrijdbegeleider langs het veld. (Foto: Leon Voskamp) Volgende 1/2 Wedstrijdbegeleider Pauline Stekelenburg groet de scheidsrechter. (Foto: Leon Voskamp)

Het is een probleem op vrijwel ieder sportpark. Schreeuwende ouders langs de kant of trainers en spelers die commentaar hebben op de scheidsrechter. De Eindhovense hockeyclub Oranje-Rood is de soms keiharde kritiek op de arbitrage spuugzat en is gestart met de campagne ‘Houd je een ‘bitje’ in’. Voorzitter Pieter Janssen: “We willen niet wegkijken en doen iets tegen gedrag wat niet hoort langs het veld.”

De afgelopen jaren zijn er bij Oranje-Rood verschillende incidenten geweest waarbij jeugdige scheidsrechters verbaal werden belaagd. “Je moet je voorstellen dat het voor veel jeugdleden best spannend is om een wedstrijd te fluiten. Een fout maken doen ze niet expres. Maar als er dan vervolgens volwassenen je van alles toewensen, dan snap je wel wat voor enorme impact dat heeft”, aldus Max Pierey van de commissie Sportiviteit en Respect.

"Iedere traan is er één teveel."

Voorzitter Pieter Janssen wil voorkomen dat er jeugdleden stoppen vanwege vervelende gebeurtenissen. “Het is verschrikkelijk dat iemand z’n best doet, maar vervolgens ’s nachts niet kan slapen door emoties. Iedere traan is er één teveel. Als club kunnen we dit niet accepteren. Je kunt veel praten over normen en waarden, maar wij willen als grootste sportvereniging van Zuid-Nederland de maatregelen zichtbaar maken.” Bij iedere jeugdwedstrijd boven de 12 jaar wordt vanaf dit weekend een ouder aangewezen die de rol krijgt als wedstrijdbegeleider. Max: “Het is geen politieagent, maar zie het als een steun voor de scheidsrechter. De begeleider met een groen hesje stelt zich eerst voor aan de scheidsrechter en daarna aan de coaches. Daarin wordt benadrukt dat sportiviteit en respect bovenaan staan.” “Daarna mengt de begeleider zich tussen het publiek. Mocht er iets vervelends worden geroepen, dan kun je die persoon aanspreken. We merken uit een proef de laatste maanden dat de aanwezigheid van wedstrijdbegeleiders wordt gewaardeerd. Het grote doel is om de gehele sfeer rondom wedstrijden te verbeteren.”

"Er werd zelfs iets op het veld gegooid."

Tessel Wedler (17) fluit regelmatig een wedstrijd en is blij met de inzet van ‘de groene hesjes’. “Ik heb meegemaakt dat er door coaches of ouders hard tegen me werd geschreeuwd. Bij een kampioenswedstrijd werd er zelfs iets op het veld gegooid. Het kunnen ook telkens kleine opmerkingen zijn, maar dat doet iets met je vertrouwen.” “Ik sta mijn mannetje wel, maar ik ken leeftijdsgenoten die daar veel last van hebben gehad”, aldus de Waalrese. “Het is echt geen makkelijke taak als scheidsrechter, want je wil het zo goed mogelijk doen voor de spelers en toeschouwers. De inzet van een wedstrijdbegeleider geeft je wat meer vertrouwen. Je staat er niet alleen voor.” Pauline Stekelenburg is deze zaterdag wedstrijdbegeleider en is positief. “Alle ouders die ik ken dragen de club een warm hart toe. Er is weleens wat gebeurd, het is goed om dat te delen. Want het is belangrijk om met z’n allen hier iets aan te doen. Sterk dat Oranje-Rood haar verantwoordelijkheid neemt.”

"We moeten als hockeyclub niet arrogant zijn."

De voorzitter van Oranje-Rood hoopt dat de campagne zich als een olievlek verspreidt over de rest van Nederland. “We moeten niet arrogant zijn en denken dat het binnen onze sport niet voorkomt. Ik heb zoveel reacties gekregen en kan constateren dat het overal speelt. De veranderende maatschappij wordt steeds mondiger. Binnen Oranje-Rood moeten we ervoor zorgen dat leden zich veilig voelen."