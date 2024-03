'Onthoofd lichaam in slaapzak gevonden', wijkagenten vinden sekspop

Het werk van politieagenten staat in de meeste gevallen bol van spannende klussen. Van ongelukken, branden tot spectaculaire invallen in huizen. Maar zo af en toe komen er bij de politie ook meldingen uit een andere spannende categorie binnen. Zo kregen de wijkagenten van het stadsdeel Reeshof in Tilburg een melding binnen van een gevonden 'lichaam van een vrouw zonder hoofd in een slaapzak'.

"Op dat moment gaan bij ons de alarmbellen af. Dat soort meldingen krijgen we niet vaak, maar daar gaan onze wijkagenten wel voor rijden. Je weet immers maar nooit. Misschien hebben we wel met een echte dode te maken", vertelt een politiewoordvoerder. Onderweg speelde er van alles door de hoofden van de wijkagenten, weet de politiewoordvoerder. Toen de wijkagenten op de Nieuwe Rielseweg in Goirle aankwamen, bleek het om heel andere spannende zaken te gaan. In de slaapzak vond de politie geen lichaam, maar een sekspop. "Omdat we door veel jongeren worden gevolgd op Instagram hebben we bepaalde lichaamsdelen toch maar geblurd", zegt de politiewoordvoerder. "Dit soort dumpingen komen niet vaak voor. Misschien was de eigenaar toe aan iets anders en heeft deze pop gedumpt." Mocht de eigenaar spijt krijgen van het dumpen van de pop, dan is die nog terug te halen op het politiebureau.