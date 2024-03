Flemmings ode aan Den Bosch valt in de smaak: 'Leuk voor volgend album'

Hij mag dan groot zijn geworden met 'Amsterdam', 'Dit is mijn stad' gaat toch echt over Den Bosch. Vrijdagavond bracht zanger Flemming het nummer ten gehore tijdens de opening van het Theater aan de Parade. Én hij wil het graag uitbrengen. "Misschien komt het op mijn volgende album."

Het optreden bij de openingsavond van het gloednieuwe Theater aan de Parade, leek een perfect moment om het resultaat te laten horen. Al werd Flemming zelf ook verrast over de uiteindelijke uitvoering: hij werd begeleid door een volledig orkest met strijkers.

"Een Italiaanse dirigent werkte daaraan", vertelt hij. Om daar lachend aan toe te voegen: "Want ik kan zelf natuurlijk geen partijen voor violen schrijven. Maar het verraste me wel ja. Toen ik ze voor het eerst Dit is mijn stad hoorde spelen? Dat was magisch."

De reacties zijn tot dusver positief. "Misschien dat we het ooit in de Bossche cafés horen, net voordat de zaak dichtgaat", droomt Flemming al voorzicht. Al moet hij het nummer dan wel eerst officieel uitbrengen. "Maar ik heb eerst nog wat andere nummers op de plank liggen. Misschien wel leuk als het op mijn volgende album komt."