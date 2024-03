RKC Waalwijk blijft in gevarenzone na verlies tegen Go Ahead Eagles

RKC Waalwijk ziet de problemen in de Eredivisie verder toenemen. Het elftal van coach Henk Fraser verloor voor de derde week op rij met 1-0, dit keer bij Go Ahead Eagles. RKC blijft door de nieuwe nederlaag op de zestiende plaats staan, met een voorsprong van twee punten op Vitesse en vijf punten op FC Volendam. Vitesse speelt zaterdag nog tegen Twente.

Het was een klein wonder dat het bij rust nog 0-0 stond. Middenvelder Willum Willumsson kreeg in de 10e minuut de eerste grote kans voor de thuisploeg, maar de paal stond een doelpunt in de weg. David Min was halverwege de eerste helft met een bal tegen de lat gevaarlijk voor RKC.

Zes reddingen doelman Vaessen

RKC-doelman Etienne Vaessen onderscheidde zich in het vervolg van de eerste helft met reddingen op pogingen van Finn Stokkers en Enric Llansana. Vaessen verrichtte voor rust totaal zes reddingen.

Het doelpunt voor de thuisploeg viel in de tweede helft wel. Na een slimme pass door het midden van de Deen Sören Tengstedt schoot zijn landgenoot Jakob Breum na een uur de 1-0 binnen. Een slotoffensief van RKC leverde vervolgens niets meer op. Min stuitte in de 78e minuut op keeper Jeffrey de Lange.