Opengebroken kippeneieren in een knotwilg, wie doet zoiets? Frans weet het!

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Dit keer besteedt hij aandacht aan een roodwitte celspin die jeuk veroorzaakt, kauwen in de schoorsteen in februari en kippeneieren in een wilg.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

In een knotwilg lagen opengebroken kippeneieren, wie is de dader?

Lia Vorstenbosch vond in een knotwilg een aantal opengebroken kippeneieren. Ze vraagt zich af wie dit gedaan zou kunnen hebben. Volgens Lia zal het vast niet het werk van een kip zijn. Nou, dat zo toch best eens kunnen, want hoenderachtigen kunnen in principe vliegen en slapen eigenlijk ook in bomen. Indien hun vleugels niet gekortwiekt zijn, gaan kippen de boom in en kunnen ze daar ook eventueel eieren leggen. Zijn de kippen daar wel gekortwiekt, dan denk ik in eerste instantie aan een marterachtige dader zoals de steenmarter. Maar ook roofvogels en kraaien kunnen op een hoogte eieren verorberen. Als ik kijk naar de beschadiging van de eierschaal, zou dit best weleens het werk van de steenmarter kunnen zijn, maar ik sluit een grote rat ook niet uit.

Kauwen zijn in februari al begonnen met de nestbouw in schoorstenen (foto: Freddy via Pixabay).

Nu al kauwen in de schoorsteen en het is nog winter!

In de zomer nestelen er altijd kauwen in de schoorsteen van het huis van Alex de Groot. Maar nu in de winter zitten ze ook in de schoorsteen. "Ik neem aan dat dit dezelfde zijn. Slapen zij hier dan ook of wat is de reden hiervan?" Dat die kauwen er nu zijn, is een teken van dat zij ook al beginnen aan de nestbouw. De temperatuur komt nu al geregeld boven de 10 graden uit, donderdag was het zelfs zo'n 17 graden. Heel veel dieren gaan dus al beginnen aan de voortplanting en dus ook de nestbouw of zijn ontwaakt uit hun winterslaap. Kikkers springen al rond en merels en roodborsten zijn in de ochtend al volop te horen met hun lentezang. Eksters zijn ook al met de nestbouw bezig en dus kauwen ook.

Een mussennestkast (foto: Wikimedia Images_ via Pixabay).

Wat is de beste richting om nestkasten op te hangen?

Hans van de Kar vraagt zich af hoever een nestkast van mussen van een koolmeeskast af moet hangen en in welk richting de opening moet. Deze laatste vraag pak ik als eerste op. Hang nooit de nestkast richting het westen of zuidwesten. Vanuit die richtingen waait namelijk het vaakst de wind. Richting het noordoosten is het beste. Daarnaast is een mussenkast vaak een hotelkast - met meerdere ingangen, zie de foto - want mussen zijn echte koloniebroeders. Ze wonen dan ook niet graag alleen. Mocht er in de buurt een koolmeeskast hangen, dan is dat niet zo’n probleem want mussen en koolmezen kiezen niet voor hetzelfde voedselpakket en zijn dus niet elkaars vijanden.

Een staartmees (foto: Marion en Mark).

Staartmees blijft tegen het raam vliegen

Marion uit Veldhoven ziet al heel de week van de ochtend tot het donker wordt een staartmees tegen het raam vliegen. Soms doet Marion het rolgordijn dicht en soms gaat ze voor het raam staan, maar toch blijft de staartmees komen. Volgens mij heeft dit te maken met territoriumgedrag en spiegelt het raam zodanig dat de staartmees daar een concurrent in ziet. Het is voor de vogels al volop lente, dus zijn groepjes mezen uit elkaar gevallen en vormen ze weer koppels. Overal zie je nu in de tuinen paartjes mezen die willen gaan paren en nestelen. Zien ze een vijand, dan vallen ze die aan. Dit kan dus ook een spiegelbeeld zijn. Wellicht kan Marion eens kijken of, als het rolgordijn dicht is, het raam toch een spiegelbeeld blijft geven. Als dat zo is, blijft zo’n staartmees bezig. Want dan heeft die voor zijn gevoel een concurrent ontdekt. Dat zit dan ingeprent in het geheugen.

Zwerminktzwammen (foto: Mariëlle van Pelt).

Dit groeit in een konijnenhok, wat is het?

Mariëlle van Pelt stuurde me een fotowaarop je twee resten van paddenstoelen ziet. Ik zie duidelijk twee steeltjes en twee hoeden. Gestreepte hoeden zelfs. Dan zijn het volgens mij twee exemplaren van de zwerminktzwam. Voorheen zag je de zwerminktzwam alleen tijdens de herfst, maar tegenwoordig zie je deze zwam heel het jaar. Het is dan ook een zwam die je volop kunt tegenkomen in ons land. De zwerminktzwam kom je vooral tegen op ondergrondse halfvergane wortels, aan de voet van loofhoutstobben, op snippers en op vergane takken. Ook kom je ze tegen op rottend hout. Dat kan dus in het geval bij Mariëlle ook op het vochtige rottende hout van een konijnenhok zijn.

Herken de staartmees – De Visdief

Staartmezen zijn gezellige tuinvogels. Ze zijn zeer sociaal. Buiten het broedseizoen leven deze geliefde bolletjes-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver er weer bij is. Zij hebben lichte onderdelen en witte kop met brede zwarte zijkruinstrepen die samenkomen op de donkere rug. Ze hebben een opvallend donkere, maar vooral lange staart (langer dan het lijf). De aanzet naar de vleugels is roodbruin van kleur. Lees hier nog meer over staartmezen.

Een witte buizerd (foto: Yvonne Rommelaars).

Witte buizerd gezien, leeftijdsgevalletje of winterkleed?

Yvonne Rommelaars kwam in januari in de Moerenburg, tussen Tilburg en Oisterwijk, een witte buizerd tegen. Ze vraagt zich af of dit een leeftijdsgevalletje was of dat deze buizerd misschien het winterkleed nog aan heeft. Beide zaken is niet het geval. Vermoedelijk is de buizerd op de Yvonnes foto een trekvogel uit het noorden. Tijdens de winter komen veel Scandinavische buizerds naar zuidelijker gelegen landen zoals ons land, om te overwinteren. Sowieso hebben buizerds een zeer variabel verenkleed: van donkerbruin tot bijna wit. Vermoedelijk levert een licht of wit verenkleed in Scandinavische landen meer voordeel op in hun jachtgebied. De buizerd van Yvonne kan dus zo’n trekvogel zijn.

Honingbijen voor de kast (foto: Serge via Pixabay).

Hebben vlinders ook last van de varoamijt?

Michelle van Krugten heeft een vraag ogver de varroamijt die de varroamijtziekte veroorzaakt bij honingbijen. Het is bekend dat deze de grootste bedreiging vormt voor de Europese honingbij. Haar vraag is of deze ook een bedreiging vormt voor vlinders. Volgens mij niet, want de varroamijt is gericht op vooral honigbijen, zelfs niet op andere bijen. Oorspronkelijk kwam deze mijt alleen voor in Azië. Hoe komt deze vreselijke mijt dan naar hier? Via de mens. Nu zitten veel goede imkers met gebakken peren!

Een roodwitte celspin (foto: Anne Reijenga).

Is het diertje op de foto een insect of toch niet?

Anne Reijenga stuurde mij een foto van een diertje. Ze vraagt zich af wat dit is. Zo te zien is het geen insect, maar een spin. Ik denk de roodwitte celspin. Deze spinnensoort kom je bijna overal op de wereld tegen. Op het menu van deze roodwitte celspin staan vooral de pissebedden. Vandaar dat je deze spinnensoort vaak tegenkomt in biotopen waar veel pissebedden leven. Overdag houdt de roodwitte celspin zich schuil onder rottend hout, bladafval of onder stenen. Het is maar een kleine spin. Deze wordt maximaal vijftien millimeter groot. Maar het is er wel eentje die in het nauw gedreven aanvalt. In zo'n geval neemt de roodwitte celspin eerst een dreighouding aan. Ze spert dan de sterke kaken open en tegelijkertijd heft ze het kopborststuk omhoog, zodat ze groter lijkt. Ben je dan nog niet onder de indruk, pak haar toch maar niet. Een beet van deze spin veroorzaakt bij de meeste mensen weliswaar een vrij milde pijn die van korte duur is, maar het jeukt vervolgens wel wat langer.

Een roodbruine eekhoorn met een heerlijk hapje (foto: Toke de Vries).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Toke de Vries. Ze fotografeerde een roodbruine eekhoorn in het gras, met een donkere walnoot in de bek.