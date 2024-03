Bestelbus slaat over de kop na botsing, bestuurder door brandweer bevrijd

Een bestelbus is zondagochtend na een botsing op de A270 bij Nuenen meerdere keren over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde iets voor halfzeven op een kruising halverwege de snelweg van Eindhoven naar Helmond. De bestuurder van de bestelbus schampte daar een auto, kwam in de berm terecht en crashte.

Nadat het busje meerdere keren over de kop sloeg, kwam het bijna honderd meter verderop tot stilstand. Bevrijd

De brandweer moest eraan te pas komen om de bestuurder, een 38-jarige Helmonder, uit het busje te bevrijden. Dit lukte door een deur uit de auto te halen. Het slachtoffer is vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de andere betrokken auto, een 38-jarige vrouw uit Eindhoven, was ongedeerd. Rood verkeerslicht

De snelweg A270 werd na het ongeluk afgesloten voor sporenonderzoek. Een politiewoordvoerder laat weten dat de bestuurder van de bestelbusje mogelijk een rood verkeerslicht negeerde.

De brandweer bevrijdde de bestuurder uit de bestelbus (foto: SQ Vision).