PSV slaat aanval van Feyenoord af en neemt voorschot op titel

PSV heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om het landskampioenschap. In Eindhoven wist de Eindhovense club naaste belager Feyenoord op 2-2 te houden. Daardoor blijft het gat tussen de nummer één en twee op de ranglijst tien punten met nog tien wedstrijden te gaan. Een nieuwe titel voor PSV komt met de week dichterbij.

PSV kon zondagmiddag de genadeklap uitdelen aan Feyenoord en een voorsprong van dertien punten pakken. Aan de andere kant konden de Rotterdammers nog een laatste strohalm pakken om de titelstrijd nieuw leven in te blijven.

PSV en Feyenoord zijn de twee beste ploegen van de Eredivisie op dit moment en dat leidde tot een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Het was zeker niet altijd even goed, maar je zat wel 90 minuten lang op het puntje van je stoel.

Stormachtig begin

PSV begon stormachtig en kwam binnen vijf minuten op een 1-0 voorsprong. Malik Tillman, de grote uitblinker aan de kant van de Eindhovenaren, speelde verdediger David Hancko door de benen en rondde feilloos af.

Het leek een mooie middag voor PSV te gaan worden, maar achterin werden er veel fouten gemaakt. Olivier Boscagli ging tot twee keer toe opzichtig in de fout. Santiago Gimenez stuitte nog op de doelman, maar een paar minuten later wist Yankuba Minteh wel een fout van de Fransman af te straffen. 1-1.

Goudhaantje Til

PSV had voor rust veel grote kansen om opnieuw op voorsprong te komen, maar het vizier stond niet op scherp waardoor 1-1 ook de ruststand was. Na rust kwam Feyenoord sterk uit de kleedkamer en kregen de Rotterdammers de nodige kansen op een voorsprong. Die kwam er ook een halfuur voor tijjd. Santiago Gimenez kon helemaal vrij een voorzet van Lutsharel Geertruida binnenschieten. 1-2.

Toch was het PSV dat zich terug wist te knokken in de wedstrijd. Tien minuten na de tegentreffer was het Guus Til met de gelijkmaker. De middenvelder stond pas 7 minuten in het veld.

Ongeslagen

Daarna hielden de twee ploegen elkaar in een houdgreep. Maar PSV zal vooral het meest blij zijn met een gelijkspel. Niet zo zeer op basis van het spel, maar wel gezien het feit dat het gat met Feyenoord tien punten blijft. Een gat dat normaal gesproken genoeg is voor de laatste tien wedstrijden.

Daarnaast blijft PSV ook ongeslagen in de competitie en ligt het ook op koers om mogelijk ongeslagen kampioen te gaan worden. Zover is het nog lang niet, maar menig PSV-fan zal zondagavond toch een eerste borreltje op de titel wel drinken.