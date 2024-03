Brand verwoest schuur waarin koeien staan, rook hindert verkeer op de A59

In een loods van een agrarisch bedrijf aan de Schuivenoordseweg in Terheijden woedt sinds kwart voor zes maandagochtend brand. In de loods staan koeien en kalveren.

De oorzaak van de brand wordt later onderzocht. De rook die vrijkomt bij de brand in Terheijden veroorzaakt problemen voor het verkeer op de snelweg A59. Neem zo mogelijk een andere route, adviseert de Veiligheidsregio. Koeien

De schuur die in brand staat, bestaat uit twee delen. In het ene deel staan machines en in het andere deel koeien. Tussen de twee delen staat een brandwerende scheiding. Er zouden 100 kalfjes zijn geëvacueerd uit het naastgelegen gedeelte. In de loods ernaast, die bespaard is gebleven, staan nog zo’n 250 runderen. De brandweer bestrijdt het vuur met veel materieel, onder meer met diverse tankautospuiten, een grootwatertransport, een meetploeg en de grote ventilator. Er is opgeschaald naar zeer grote brand. Geen gevaar voor overslaan vuur

Volgens een 112-correspondent staat het woonhuis best een stukje van de schuur af en is er geen gevaar dat het vuur daar naartoe overslaat. De rook werd rond halfacht een stuk minder, meldt de 112-correspondent.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision