Twintig koeien overleden bij enorme schuurbrand in Terheijden

In een loods van een boerderij aan de Schuivenoordseweg in Terheijden woedt maandagochtend brand. Het boerenbedrijf houdt koeien en kalfjes. Er zijn volgens de Veiligheidsregio ongeveer twintig dieren overleden. De brandweer is bezig om de hooibalen in de schuur uit elkaar te trekken, zodat het vuur kan worden bestreden.

De brand brak om zes uur 's ochtends uit. De brandweer bestrijdt het vuur met veel materieel, onder meer met diverse tankautospuiten, een drone, een meetploeg en de grote ventilator. Er wordt water uit de Mark gepompt met een waterslang van 1,3 kilometer lang. Koeien en kalfjes

De schuur die in brand staat, heeft twee gedeeltes. In het ene deel staan machines en hooi. In het andere deel worden kalveren en koeien gehouden. Tussen de twee delen staat een brandwerende scheiding. De brand brak uit aan de zijde van de loods waarin materieel en hooi opgeslagen staat. Er zijn 100 kalfjes en koeien uit het naastgelegen gedeelte gedreven. Twintig dieren zijn er overleden. Rook zo goed als verdwenen

De rook die aanvankelijk vrijkwam bij de brand veroorzaakte urenlang problemen voor het verkeer op de snelweg A59. De rook is rond halfnegen zo goed als verdwenen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision