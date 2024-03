We krijgen lenteweer met een kleine l: 'Dit wordt een vriendelijke week'

Ben je toe aan wat zon? Dan zit je deze week goed volgens Floris Lafeber van Weerplaza. "Het wordt een vrij vriendelijke lenteweek."

De eerste werkdag van de week wordt volgens de weerman sowieso een prima dag. "Er is best wel wat ruimte voor de zon", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "In de ochtend is er nog vrij veel bewolking aanwezig. Maar in de middag krijgen we vanuit het zuiden of zuidwesten de zon steeds vaker te zien. Het blijft ook droog. De temperatuur stijgt naar 11 of 12 graden en er staat weinig wind."