Op weg naar het Regio Songfestival 2024: wie zal Brabant vertegenwoordigen?

Met het aanstekelijke ritme van de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival, 'Europapapa', in ons hoofd, krijgen we zin in het Regio Songfestival! Na de overweldigende eerste editie van het festival afgelopen november, gaan we nu op zoek naar de perfecte kandidaat om onze provincie dit jaar te vertegenwoordigen: in Limburg, waar het Regio Songfestival 2024 plaatsvindt.

‘’Tot volgend jaar, in Limburg!’’ Met die woorden sloot presentatrice Stefania de show afgelopen november af voor een uitzinning publiek. Net als bij het Eurovisiesongfestival is het immers de winnende omroep die de eer heeft om de volgende editie van het festival te organiseren. De finale zal daarom dit jaar plaatsvinden in het Theater aan het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad Maastricht. De stad die in 2020 nipt de race verloor om het Eurovisiesongfestival te morgen organiseren, verwelkomt nu met trots het Regio Songfestival.

Groot succes

Alle dertien regionale omroepen kijken er reikhalzend naar uit om eind dit jaar weer een wervelende show neer te zetten boordevol muzikaal talent. De eerste editie was een groot succes. Sam & Merijn vertegenwoordigden Brabant met hun nummer 'Proost op het leven’ en eindigden als tweede. Nooit eerder werkten alle regionale publieke omroepen samen aan zo’n grootschalig evenement. De finale van het Regio Songfestival 2023 werd live op veertien televisiezenders tegelijkertijd uitgezonden.

Cécile Narinx, hoofdredacteur van L1: ''Dat het Regio Songfestival dit jaar in Limburg wordt gehouden, is een geweldig grote eer voor onze provincie en onze omroep. We gaan er een fantastische show en een groot feest van maken, samen met de andere regio’s en hun onontdekte muzikale talenten.''

Voorrondes

Ook dit jaar zal iedere omroep een eigen voorronde houden om zijn finalist te selecteren. De vorm van deze voorrondes verschilt. De criteria blijven hetzelfde: de finalisten zingen hun nummer (grotendeels) in het Nederlands of in een streektaal, ze mogen nog geen top 40-notering hebben gehad en het ingezonden nummer mag nog niet eerder zijn uitgebracht. Meer informatie over het Regio Songfestival, het reglement en de editie van 2023 is te vinden op regiosongfestival.nl.

De voorrondes bij Omroep Brabant zullen in mei gaan plaatsvinden. Op omroepbrabant.nl/regiosongfestival vind je meer informatie zodra hier meer over bekend is. Het Regio Songfestival wordt georganiseerd door alle dertien regionale omroepen en wordt mede mogelijk gemaakt door AVROTROS.

Met 'Proost op het leven' behaalden Sam & Merijn vorig jaar een mooie tweede plek op het Regio Songfestival: