Motoragent vangt na achtervolging scooterrijder (18) die op hem inreed

Een 18-jarige Bredanaar is zondagavond in zijn woonplaats op de Middellaan opgepakt nadat hij inreed op een motoragent. Dat meldt de politie.

De motoragent wilde de scooter op de Graaf Engelbertlaan controleren omdat die veel lawaai maakte. De scooterrijder doofde vervolgens zijn verlichting en ging ervandoor. Hij reed onder andere door rood en over de stoep. Ook reed hij een aantal keer in op de motoragent en zijn motor. De agent moest remmen en hem te ontwijken.

Op de Middellaan reed de agent de scooterrijder klem en kon hij worden opgepakt. Dat is enkele kilometers van de plek waar de agent de scooterrijder in eerste instantie wilde controleren. "Zijn scooter en rijbewijs is hij voorlopig kwijt", meldt de politie. De agent heeft aangifte tegen hem gedaan.