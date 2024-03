Voordeur en raam vernield na explosie, bewoners schrikken wakker

Een ruit en de voordeur van een huis aan de Langenhof in Oosterhout zijn in de nacht van zondag op maandag door een explosief vernield. De bewoonster heeft aangifte gedaan, maar heeft geen idee wie er achter de vernieling zit. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt voor de explosie, zo meldt de politie.

De ontploffing vond iets na halfvijf 's nachts plaats. De omwonenden werden er wakker van. "De buitenste laag van een voorruit met dubbelglas is gebroken. Verder is de voordeur geheel ontzet en beschadigd", laat de politie weten. De politie stelt een onderzoek in en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om zich te melden.