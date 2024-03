Raaf (9) is de mini-Joost Klein en raast in videoclip door 'Europapa'

De 9-jarige Raaf van Dommelen uit Tilburg trekt volop bekijks als de kleine Joost Klein in de videoclip Europapa. Miljoenen mensen zagen de videoclip van het liedje dat dit jaar meedoet aan het Eurovisiesongfestival. Raaf is vooral in de laatste seconden van de videoclip in beeld. "Heel erg vet", zegt Raaf.

De videoclip Europapa is vorige week donderdag voor het eerst vertoond tijdens De Avondshow met Arjen Lubach. Inmiddels is het filmpje 5,3 miljoen keer op YouTube bekeken.

"Ik vind het veel vet, want ik ben gewoon een jongetje uit Tilburg."

Het is niet de eerste keer dat Raaf met Joost Klein samenwerkt. Vorig jaar was hij al te zien in filmpjes die de Friese artiest op TikTok plaatste. Ze zijn geen broers, maar lijken het wel. "We lijken gewoon heel erg op elkaar’’, zegt Raaf. "En hij is ook nog eens heel erg aardig.’’ Raaf is heel blij dat de videoclip al zo vaak is bekeken. "Ik vind het heel vet, want ik ben gewoon een jongetje uit Tilburg", zegt hij tegen het Jeugdjournaal. Ook oudere zus Fiene is heel trots op Raaf. "Al mijn vriendinnen en vrienden zagen dat het mijn broertje was. Dat vind ik heel cool."

"Het is een mooie videoclip en een liedje dat in je hoofd blijft zitten."

Ondertussen heeft Raaf de video al tientallen keren gezien en kan hij de vrolijke melodie dromen. Hij weet zeker dat zijn vriend Joost met Europapa kanshebber is om het Eurovisiesongfestival in Zweden te winnen. "Het is een mooie videoclip en een liedje dat in je hoofd blijft zitten. Dan is het echt een nummer dat twaalf punten gaat krijgen", sluit de mini-Joost af.

Bekijk hier de volledige videoclip: