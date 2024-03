Bauers krijgen nieuwe reallifesoap, vanaf volgende maand op de buis

De familie Bauer krijgt een nieuwe reallifesoap: 'De Bauers - 20 jaar later'. Het programma is vanaf begin april wekelijks op NPO1 te zien, zo maakte AVROTROS maandag bekend.

De serie volgt zanger Frans Bauer, zijn vrouw Mariska en hun volwassen zonen Christiaan, Jan, Frans junior en Lucas in hun dagelijks leven 'waarin humor en gezelligheid vooropstaan'.

AVROTROS laat weten dat er ook ruimte is voor de minder vrolijke kanten van het leven. Zo is er aandacht voor het gemis van de acht jaar geleden overleden vader van Frans. En ook de gevolgen van het herseninfarct waar Mariska twee jaar geleden door werd getroffen, komen aan bod.

Televizier-ring

Twintig jaar geleden had de familie Bauer al een eigen realityserie. De RTL 4-serie won in 2004 de Gouden Televizier-Ring. Frans en Mariska hebben daarna nog samen programma's gemaakt, zoals De Bauers in Argentinië. Hierin bezocht maakte het echtpaar een reis door het Zuid-Amerikaanse land.

De Bauers - 20 jaar later, vanaf donderdag 4 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Zo zag het er twintig jaar geleden uit bij de Bauers: