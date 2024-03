Handgranaat tussen tweedehandse spullen: 'Sta nergens meer van te kijken'

Het was maandagmiddag flink schrikken voor de medewerkers van kringloopwinkel La Poubelle aan de Havendijk in Tilburg. In een van de ingeleverde dozen met spullen zat een granaat en een blikje met kogels. In de kringloopwinkel was het meteen alle hens aan dek. De winkel werd ontruimd en de hulpdiensten werden opgeroepen. Ook de Explosieven Opruimingsdient Defensie (EOD) kwam naar Tilburg.

Benito, een van de medewerkers van de kringloopwinkel, zag een collega de handgranaat uit de doos pakken en een blikje met kogels. "Daar ben ik wel van geschrokken. Dergelijke spullen nemen we niet aan. Ik denk niet dat de klant kwade bedoelingen had. Misschien was het een verzamelaar die een foutje heeft gemaakt." Benito en zijn collega's verzamelden zich na de vondst snel buiten, zo vertelt hij ook.

Aan het eind van de middag was het explosief onklaar gemaakt. En rond een uur of vier werd ook de kringloopwinkel weer vrijgegeven.

"Ik kijk tegenwoordig nergens meer van op", zegt John, die ook in de kringloopwinkel werkt. "Opeens moesten we van de politie met zijn allen naar buiten. Ik dacht dat er iets aan de hand was in de straat. Toen hoorden we van de handgranaat. Veilig werken is er niet mee bij. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak."

Anthony is niet echt geschrokken, zegt hij. "Het is een kwestie van rustig blijven en niet in paniek raken. Het bericht dat de winkel weer open kon, kwam sneller dan verwacht. De meeste collega's waren al naar huis. Het is wel een opluchting dat het zo is afgelopen."