Wesley krijgt prijs voor bodybuilden uit handen van Arnold Schwarzenegger

Een levenslange droom is afgelopen weekend uitgekomen voor Wesley Vissers uit Best. De bodybuilder deed mee aan een bekende bodybuild wedstrijd in Amerika en won in zijn categorie. De prijs kreeg hij uit handen van niemand minder dan zijn jeugdheld, Arnold Schwarzenegger. "Ik kan het nog steeds niet geloven."

De Arnold Classic werd dit weekend gehouden in de staat Ohio. Wesley deed mee en won in de categorie Classic Physique. Alleen dat is al iets om trots op te zijn. Maar dat de prijs werd uitgereikt door zijn idool Arnold Schwarzenegger, was voor Wesley de kers op de taart. "Hij is de beste bodybuilder ooit, als kleine jongen keek ik al naar hem op", vertelt hij in tv-programma Brabant Vandaag. "Dat ik dan nu zijn hand mocht schudden en de prijs van hem kreeg, dat is echt een droom die uitkomt." Op het podium hield Schwarzenegger een kort interview met Wesley. "Hij vergeleek me met zijn meest geduchte tegenstander van vroeger, Lou Ferrigno, omdat ik een lange bodybuilder ben met mooie klassieke lijnen. Dat doet hij niet zomaar", zegt Wesley trots.

"Dat is het mooiste compliment dat ik kan krijgen."

Schwarzenegger noemde hem ook een 'Golden Era bodybuilder', oftewel iemand uit het gouden tijdperk. "Om dat uit zijn mond te horen komen... Dat is echt het mooiste compliment dat ik kan krijgen." Terwijl hij zo dicht op zijn held stond, kon Wesley het nog niet helemaal geloven. "Ik stond zo'n meter van hem af en dacht: is dit nou echt Arnold waar ik tegen aan het praten ben?" Gelukkig heeft hij achteraf nog een foto met hem kunnen maken, zodat Wesley niet hoeft te twijfelen of hun ontmoeting nou echt is gebeurd.

