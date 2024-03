Man bont en blauw geslagen met ijzeren staven: politie toont beelden

Een man uit Eindhoven is vorig jaar in zijn woonplaats bont en blauw geslagen door twee mannen met ijzeren staven. Een derde man filmde de mishandeling met zijn mobieltje. Een en ander gebeurde op zaterdagavond 19 augustus. De daders gingen er na de mishandeling in een auto vandoor. In Bureau Brabant werden maandagavond beelden getoond van de mishandeling.

Het slachtoffer liep die bewuste avond in de Vivaldistraat niets vermoedend naar een geparkeerde auto, een Volkswagen Golf. Twee mannen stappen op dat moment uit de auto en gaan hem met ijzeren staven te lijf. Een derde man die ook uit de auto is gestapt, filmt de aanval met zijn mobieltje. Als het slachtoffer meerdere keren op zijn hoofd is geraakt en probeert weg te komen, komt zijn vrouw hem te hulp. Ze jaagt de daders al schreeuwend weg. De drie vertrekken vervolgens in de donkerblauwe Volkswagen Golf. Onder het bloed

Het slachtoffer liep bij de mishandeling meerdere hoofdwonden op. Hij zat onder het bloed en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De mishandeling gebeurde in de buurt van het huis van het slachtoffer. Een bewakingscamera legde de mishandeling vast. Over de achtergond van de mishandeling tast de politie in het duister. Was het een gerichte actie of een vergissing, vraagt ze zich in de uitzending van Bureau Brabant af. Bureau Brabant liet maandagavond beelden zien van de mishandeling: