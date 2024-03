Van miljonair naar voedselbank maar Arno is gelukkiger dan ooit

Een bewogen leven. Zo kan je het bestaan van Arno van Veen uit Woudrichem gerust noemen. Ooit was hij miljonair. Maar hij ging failliet, werd ziek en bleef achter met alleen maar schulden. Ondanks al deze ellende voelt Arno zich nu gelukkiger dan ooit.

Arno was naar eigen zeggen een succesvol ondernemer. "In mijn hoogtijdagen kon ik, bij wijze van spreken, kopen en doen wat ik wilde. Ik handelde in onroerend goed, had meerdere bedrijven, personeel, een groot huis en dure auto's." Toch klopte Arno twee jaar geleden noodgedwongen bij de voedselbank aan. "Ik heb ook minder grote successen gehad. Uiteindelijk ben ik alles verloren en bleef met schulden achter."

"Ik heb niks maar ik heb alles."

In razend tempo stapelde de rampspoed zich op in het leven van Arno. "Ik heb alles meegemaakt wat je niet mee wil maken. Ik kreeg een hartinfarct. En ik ging failliet. Ik heb zelf fouten gemaakt, maar ben ook bedrogen en bestolen. Ik ben in die tijd vrienden en familie kwijtgeraakt. En vijf jaar geleden kreeg ik te horen dat ik uitgezaaide longkanker had en nog maar zes maanden zou leven." Maar ondanks al deze ellende voelt Arno zich nu gelukkiger dan ooit. "Ik heb niks maar tegelijk heb ik alles. Want ik ben er nog, tegen alle verwachtingen in."

"De eerste keer naar de voedselbank was geen drempel maar een hele berg."

Arno begint zijn leven weer op de rit te krijgen. Mede dankzij de hulp van Voedselbank-Altena. "Twee jaar geleden klopte ik hier aan. De eerste keer dat ik naar de voedselbank ging, moest ik geen drempel over maar een hele berg. Ik voelde me enorm bekeken. Ik kan me voorstellen dat veel mensen deze stap niet durven maken. Maar het heeft mij enorm geholpen. Daarom hoop ik dat meer mensen hun masker af durven te zetten. Ga de schaamte voorbij, maak gebruik van de voedselbank en neem de hulp aan die mensen je bieden." Arno woont niet meer in een villa maar in een huurhuis. Zijn dikke auto's zijn ingeruild voor een fiets. "Ik kijk tegenwoordig heel anders naar rijkdom. Je mag alles van me hebben wat te maken heeft met bezit, het interesseert me geen moer meer. Als je ziek bent geweest en beter wordt, dan weet je pas wat rijkdom is."

"Door al mijn tegenslagen hoop ik mensen te kunnen laten zien dat je altijd weer op kan krabbelen."