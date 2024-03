Zanger Flemming sleept Edison Pop 2024 in de wacht

Zanger Flemming uit Den Bosch is winnaar geworden van een Edison 2024 in de categorie Pop. Hij kreeg net als de andere winnaars het beeldje uitgereikt in het AFAS Theater in Leusden. De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt.

Volgens de jury liet Flemming met Paracetamollen en Verleden Tijd al zien dat hij tot eredivisie van de Nederlandse Popmuziek behoort. Met het nummer Champions League heeft Flemming samen met Boef de weg gevonden naar streaming en pop- en radiostations. Volgens de jury spat bij Flemming de muzikaliteit er vanaf. Het afgelopen jaar werd de muziek van Flemming zo'n 60 miljoen keer gestreamd. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.