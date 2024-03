Brand verwoest aanbouw van huis, vuur sloeg over van auto

De aanbouw van een huis aan de Mevrouw Brantlaan in Waalre is maandagnacht door brand verwoest. Ook de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. Het vuur sloeg over van een auto die op de oprit stond.

Door de hitte braken de stenen van de zijgevel af. "Daar zal een nieuwe gevel in moeten", denkt een 112-correspondent. Om de brand te blussen, werd door de brandweer een hoogwerker ingezet. Of er mensen in huis waren toen de brand woedde, is niet bekendgemaakt. Veel bekijks

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er werd een klein plastic flesje voor de auto gevonden. De brand trok veel bekijks in de buurt.

De brandweer in actie in de Mevrouw Brantlaan in Waalre (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De aanbouw van het hoekhuis in Waalre raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Bij de uitgebrande auto werd een klein plastic flesje gevonden (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De brand in de Mevrouw Brantlaan in Waalre trok veel bekijks (foto: Rico Vogels/SQ Vision).