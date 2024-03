Brandweerman Chiel verwerkt zijn heftige ervaringen als hardstyle-dj

De enorme vlammen bij een brand of de rinkelende bellen wanneer er een ongeluk is gebeurd op het spoor. Brandweerman Chiel Aarts uit Molenschot gebruikt zijn ervaringen als brandweerman en de emoties die hierbij komen kijken als dj en producer in de hardstyle-muziek die hij maakt. Met succes, want op Koningsdag draait Chiel als dj Free Fire op een groot festival. "Het contrast tussen het verdriet van mensen bij een brand en de blijheid op de dansvloer is soms groot."

Zo zit de kazerne waar Chiel werkt vlak bij een spoorwegovergang waar regelmatig aanrijdingen gebeuren. "We hadden er eens vijf in vier weken tijd", herinnert hij zich. Terwijl Chiel en zijn collega's dan bezig zijn op het spoor blijven de bellen maar rinkelen. Dat gerinkel bleef op een bepaald moment in zijn hoofd zitten en zorgde later voor een nieuwe melodielijn in zijn muziek.

"Ik wil in mijn muziek een verhaal kwijt en de brandweer inspireert", vervolgt Chiel. "Mijn eigen nummers zijn gebaseerd op situaties die me het meest zijn bijgebleven. Ik gebruik dan geluiden, zoals sirenes of omgevingsgeluiden, maar ook situaties of dingen die mensen zeggen."

"Naast alle mooie dingen zit er soms ook een keerzijde aan mijn beroep", vertelt de brandweerman van Vliegbasis Eindhoven die ook in Dorst bij de vrijwillige brandweer zit. "Met uitrukken komen we vaak bij heftige dingen uit. Bij een brand of auto-ongeluk. Dan zijn mensen ontdaan en verdrietig. Bij een optreden als dj is iedereen juist vrolijk en gaat het dak eraf. Voor mij compenseert dat elkaar." Zonder het een houdt hij het ander niet vol.

Als het brandweerpak uitgaat, verandert Chiel in dj Free Fire. Een toepasselijke naam die een vriend voor hem bedacht. In die rol zit hij thuis soms wekenlang achter de computer te broeden op een nieuw nummer in zijn favoriete genre: hardstyle. Ook treedt hij als dj Free Fire regelmatig op. Dat heeft hij nodig ter compensatie.

Zo is er het nummer Flame to the max. "Dat is natuurlijk gebaseerd op grote vlammen", legt Chiel, alias dj Free Fire, uit. "Ik zat net bij de brandweer en deze grote brand moest gewoon verwerkt worden in mijn muziek. Een ander voorbeeld is een auto-ongeluk waarbij de radio beschadigd was, maar bleef spelen. Die produceerde niet meer het originele geluid, maar iets dat eigenlijk niet bestaat. Daar kan ik thuis achter de computer dan ook weer wat mee."

"Muziek is voor mij een een stuk verwerking", vervolgt hij. "Ik kan er alles een plek mee geven. Bij de brandweer weet je nooit wat er die dag gaat gebeuren. Maar op een podium ook niet. Het is allebei spannend en ik geniet ervan. Het helpt me."

De muziek van Chiel werd eerst vooral gebruikt bij de sportlessen van de brandweer, maar inmiddels neemt het een serieuze wending. Het muzieklabel Scantraxx brengt zijn nummers uit. "Mijn muziek wordt inmiddels online al over heel de wereld beluisterd en wordt gedraaid op grote evenementen", zegt Chiel. "En op Koningsdag draai ik op het hoofdpodium van Hardfest in Enschede. Dat maakt mij supertrots."