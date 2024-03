Boa's uit het niets beschoten: twee mannen aangehouden

Twee mannen (26 en 34) zijn dinsdagmorgen door de politie thuis in Geffen van hun bed gelicht. De twee zouden zaterdagavond 17 februari hebben geschoten op twee handhavers van de gemeente Oss in Geffen. De boa's controleerden een auto op de Heesterseweg toen er van een afstand op hen werd geschoten.

Een en ander gebeurde om kwart over negen die avond. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Omdat het donker was, bleef het onduidelijk uit welke richting er werd geschoten. Wel werd er een inslag in de auto van de boa's ontdekt.

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er met een luchtdrukwapen is geschoten. Het onderzoek in de zaak is met de aanhouding van twee verdachten nog niet afgerond. Meerdere aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.