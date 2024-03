Ricardo moet in drugslab werken en schiet zijn baas dood: eis 20 jaar cel

Drie beroepscriminelen troffen elkaar op 25 juni vorig jaar op het kampje aan De Vinnen in Maarheeze. Jeffrey R. (34) werd met zeker dertien kogels doorzeefd, diens maat Kevin S. (38) kwam er ‘slechts’ met een schot in zijn been vanaf. En de derde, Ricardo D. (31) zit sindsdien vast voor het schieten.

Voor de rechtbank in Den Bosch bleek woensdag dat die 25ste juni het slotakkoord was van een steeds hoger oplopend conflict in de drugswereld. Ricardo D. (31) uit Maarheeze was goed in het maken van synthetische drugs en was gewild als ‘kok’. Jeffrey R. (34) was baas van een drugslab en had Ricardo in 2019 benaderd om voor hem te komen werken.

De relatie tussen de twee werd al snel minder goed, verklaarde Ricardo aan de rechters. Hij liet Jeffrey vanaf 2020 al verschillende malen weten uit het wereldje te willen stappen, waar hij al zeker tien jaar in zat. Maar, zo verklaarde Ricardo, Jeffrey deed er alles aan om hem niet kwijt te raken.

En dat deed Jeffrey blijkbaar niet met zakken geld en mooie woorden. Ricardo kreeg te horen ‘dat hij gewoon het hok in moest, anders zou hij in de kofferbak belanden’. Ricardo had, volgens Jeffrey, driehonderd kilo grondstof ter waarde van bijna veertigduizend euro kwijtgemaakt en dat moest op een of andere manier worden gecompenseerd. En dat kon door voor hem te werken.

De dreigementen werden in het voorjaar en vroege zomer van 2023 zo erg dat Ricardo ging vrezen voor zijn leven. “Ik ging de kofferbak in”, zo hoorde hij van een oom. En Ricardo had al vaker gezien en gehoord dat Jeffrey voor zulke dingen niet terugdeinsde en ook diens vriend Kevin S. (38), die de zaak via een videoverbinding vanuit de cel volgde, stond daarom bekend.

Afspraak om 'het uit te praten'

Ricardo had inmiddels ander werk en bleef weigeren om terug het drugslab in te gaan, ondanks dat Jeffrey hem elke week opzocht. Blijkbaar werd de sfeer zo slecht dat de familie van Ricardo erop aandrong de zaak op te lossen. Ricardo besloot op 24 juni een pistool te regelen vanwege alle dreigementen. Ook omdat Jeffrey op 25 juni naar het kamp zou komen om ‘het uit te praten’.

Jeffrey kwam om vier uur die middag en Ricardo wachtte hem buiten op. Toen Jeffrey het kampje aan De Vinnen opreed en Ricardo passeerde, zag die laatste dat Jeffrey niet alleen was, zoals afgesproken. Ricardo liep achter de wagen aan en zag dat ‘Jeffrey een beweging naar zijn oksel maakte’.

Ricardo dacht dat Jeffrey een wapen trok en schoot meteen richting de auto, zo verklaarde hij. Jeffrey werd vooral in schouder, nek en hoofd geraakt aan de linkerkant. Bijrijder Kevin trok Jeffrey nog uit de auto, terwijl Ricardo om de auto heen liep. Daar, terwijl Jeffrey, op de grond lag, schoot Ricardo nog drie keer van dichtbij. In totaal werd Jeffrey dertien keer getroffen.

DNA van Jeffrey op het pistool en bloed van hem op de schoenen van Ricardo geven aan dat Jeffrey heel dichtbij het slachtoffer was. Ook zou hij Jeffrey nog hebben geschopt toen die op de grond lag.

In shock

Na de schietpartij liep eerst Kevin en later Ricardo richting de politie die zich buiten het kamp had opgesteld in afwachting van een speciaal team. Kevin bloedde uit zijn been en Ricardo gaf zich helemaal in shock over aan de politie en bekende dat hij zojuist iemand had neergeschoten.

De officier van justitie kwam tot de conclusie dat Ricardo bewust een wapen heeft geregeld om de ruzie met Jeffrey te beëindigen. Hij oordeelde dan ook dat Ricardo het plan had om Jeffrey dood te schieten en dat dat niet in een opwelling gebeurde. Dat Kevin de kogelregen overleefde, noemde de officier een wonder.

“Een pistool kopen om dit conflict op te lossen is niet de weg”, zo zei de officier van justitie. En daarom moet Ricardo D. volgens hem voor lange tijd achter de tralies. Hij eiste een gevangenisstraf van 20 jaar voor moord en poging tot moord.

Volgens zijn advocaat was Ricardo vreselijk bang voor Jeffrey en al diens dreigementen. Hij besloot te gaan schieten, omdat Jeffrey een wapen leek te trekken. Volgens de advocaat was dat zo dreigend dat er sprake was van noodweer. De advocaat vroeg daarom om ontslag van rechtsvervolging of hooguit een korte gevangenisstraf. Iemand die juist uit het criminele wereldje wilde stappen, verdient volgens hem geen hoge straf voor het doden van iemand die hem juist wilde pakken.

Op 20 maart doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.

De politie ging voor de zekerheid met getrokken wapens het kamp op na de dodelijke schietpartij: